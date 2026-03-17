Roma confermato il doppio giallo a Wesley

A Roma, la squalifica di Wesley è stata confermata. L'esterno brasiliano non potrà scendere in campo nella partita contro il Lecce, nonostante il tentativo di ricorso della società. La decisione è definitiva e il giocatore salterà l'incontro. La notizia è stata ufficializzata dopo la comunicazione degli uffici competenti.

Nessun scambio di persona in occasione del secondo giallo rifilato a Wesley durante Como-Roma. Viene così negata la speranza di riavere il laterale brasiliano in vista della prossima gara con il Lecce. Oltre ad aver acquisito le immagini televisive, il giudice ha richiesto e ricevuto un supplemento di istruttoria da parte dell’arbitro Davide Massa. Nel quale dichiara che al 19° del secondo tempoil calciatore del Como Diaoè stato contrastato in maniera regolare dal calciatore numero 2 della Roma Rensch ma, al contempo,subisce un intervento falloso dal calciatore numero 43 della Roma Wesley. Il varista designato, Michael Fabbri, conferma di aver effettuato, come da prassi, il check di controllo per un possibile scambio di persona,non ritenendo che ci fossero i presupposti per l’intervento del Var. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, confermato il doppio giallo a Wesley Articoli correlati Caso Wesley, respinto il ricorso della Roma: confermato il gialloIl Giudice Sportivo ha ratificato ufficialmente la validità del cartellino giallo comminato a Wesley durante la sfida tra Como e Roma, respingendo... Leggi anche: Espulsione Wesley Como Roma, Tommasi a Open VAR: «Nel momento in cui fischia il giallo è automatico perché è una occasione pericolosa!» Una raccolta di contenuti su Roma confermato il doppio giallo a... Discussioni sull' argomento Serie A, il Como 1907 rimonta la Roma e vince due al Sinigaglia. Lariani da soli al quarto posto in classifica; Dybala infortunato, l'attaccante della Roma (con lesione al menisco) sarà indisponibile per almeno 45 giorni; Doppia corsa Roma. Gasp: Coppa o campionato? Non vogliamo lasciare niente; Bologna-Roma: una sfida da 25 milioni tra sogni europei e manovre patrimoniali. Roma, ippodromo di Capannelle, il tribunale conferma lo stop all’ex storico gestore: corse (forse) tra 6 mesiRoma, l’ippodromo di Capannelle resta senza corse almeno fino a settembre e la società H. non rientrerà dalla ‘via giudiziaria’. È questo il doppio dato che oggi pesa di più sulla vicenda della nota s ... msn.com Rivedi la diretta dell'incontro di ieri sera con Piercamillo Davigo. Vi aspettiamo di nuovo stasera al Caffè Letterario - Roma, ore 20.30, insieme a Roberto Scarpinato. Ultimi posti prenotabili qui: https://bit.ly/NOcaffeletterario - facebook.com facebook GALLERY - Roma in campo verso il Bologna sotto gli occhi di #Gasperini. C'è anche #Ranieri #ASRoma x.com