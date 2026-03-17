Espulsione Wesley Como Roma Tommasi a Open VAR | Nel momento in cui fischia il giallo è automatico perché è una occasione pericolosa!

Da calcionews24.com 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Como e Roma, Wesley è stato espulso con un cartellino rosso. Dino Tommasi ha commentato l’episodio a Open VAR, sottolineando che il giallo viene fischiato automaticamente perché si tratta di un’occasione pericolosa. La discussione si è concentrata sull’intervento dell’esterno brasiliano e sulla decisione di mostrare il cartellino rosso nel momento in cui è stato commesso l’episodio.

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© Calcionews24.com - Espulsione Wesley Como Roma, Tommasi a Open VAR: «Nel momento in cui fischia il giallo è automatico perché è una occasione pericolosa!»

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