Durante la partita tra Como e Roma, Wesley è stato espulso con un cartellino rosso. Dino Tommasi ha commentato l’episodio a Open VAR, sottolineando che il giallo viene fischiato automaticamente perché si tratta di un’occasione pericolosa. La discussione si è concentrata sull’intervento dell’esterno brasiliano e sulla decisione di mostrare il cartellino rosso nel momento in cui è stato commesso l’episodio.

Calciomercato Juventus: Koné e Goretzka (a zero) i nomi a centrocampo. Ma per l’attacco il ‘colpo’ è già in casa. Dentro alle mosse dei bianconeri Inter tra campo e mercato: chi arriva e chi parte in estate! Novità dagli infortunati Calhanoglu, Bastoni e Lautaro. Ultimissime Sabelli Genoa, ci siamo per il rinnovo! I dettagli dell’intesa già trovata Mercato Milan, Leao verso l’addio in estate? Tare ha già individuato un profilo per sostituirlo! Frattesi Scalvini Inter Atalanta, Open VAR contro la decisione di Manganiello: «Questo è calcio di rigore e il VAR sarebbe dovuto intervenire!» Gol annullato Conceicao, Open VAR su Udinese Juve: «Giusto non convalidare la rete per questi quattro parametri». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Espulsione Wesley Como Roma, Tommasi a Open VAR: «Nel momento in cui fischia il giallo è automatico perché è una occasione pericolosa!»

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