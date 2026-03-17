Roma-Bologna l’arbitro sarà Kovács | tutti i precedenti

L’arbitro designato per la partita tra Roma e Bologna negli ottavi di Europa League è il rumeno István Kovács. La UEFA ha ufficializzato le nomine per le sfide di ritorno, e Kovács sarà al fischietto dell’incontro che si terrà giovedì all’Olimpico. Questa scelta segue la comunicazione ufficiale dell’organismo che si occupa delle designazioni arbitrali.

La UEFA ha comunicato le designazioni per le gare di ritorno degli ottavi di Europa League: sarà il rumeno István Kovács a dirigere la gara di giovedì all’Olimpico. La designazione completa. Kovács sarà accompagnato dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Szabolcs Kovács. In sala VAR, invece, ci saranno il portoghese Tiago Martins e il belga Bram Van Driessche. I precedenti di Kovács con la Roma. Quella di giovedì sarà la quarta volta che l’arbitro rumeno dirigerà una gara di Europa League dei giallorossi. Il primo incrocio risale al 2021, quando la Roma vinse 2-0 sul campo del Braga: in quell’occasione Kovács espulse Ricardo Esgaio, difensore della formazione portoghese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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