L’arbitro La Penna dirigerà il Derby d’Italia tra Inter e Juventus, perché ha già arbitrato diverse volte i nerazzurri in passato. La sua designazione ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto per alcune decisioni prese in incontri recenti. La Penna, infatti, ha già diretto due partite dell’Inter nella stagione corrente, tra cui un match casalingo contro il Napoli.

Inter News 24 Inter Juventus, l’arbitro del Derby d’Italia sarà La Penna: ecco tutti i precedenti del direttore di gara con i nerazzurri. Cresce l’attesa per la 25ª giornata di Serie A, che vedrà l’Inter di Cristian Chivu affrontare la Juventus in uno scontro cruciale per il vertice. Gianluca Rocchi ha affidato la direzione della gara a Federico La Penna della sezione di Roma 1. Una scelta significativa, dato che per l’arbitro romano si tratta dell’esordio assoluto in un Inter-Juventus in carriera. Ad assisterlo ci saranno Meli e Alassio, con Doveri nel ruolo di quarto ufficiale, mentre la coppia Chiffi-Abisso presidierà la sala VAR. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Juventus, l’arbitro del Derby d’Italia sarà La Penna: ecco tutti i precedenti con i nerazzurri

Per il match tra Inter e Pisa a San Siro, l’arbitro designato è Marcenaro.

Federico La Penna è stato scelto come arbitro del Derby d’Italia di questa sera.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Inter-Juventus, ufficiale: La Penna sarà l'arbitro. I precedenti con le due squadre; Inter-Juventus affidata a La Penna, al VAR Chiffi e Abisso; Var e Avar di Inter-Juve, ecco chi arbitra davvero! Vi ricordate Bremer-Atalanta? Ecco, c’è di nuovo; Chi potrebbe essere l'arbitro di Inter-Juventus della 25ª giornata di Serie A?.

La Penna è l’arbitro di Inter Juve. I precedenti con i bianconeri non sono sempre positivi. E la sconfitta contro la Fiorentina…La Penna è l’arbitro di Inter Juve. I precedenti con i bianconeri non sono sempre positivi. E la sconfitta contro la Fiorentina… Il clima intorno al Derby d’Italia si fa rovente e, oltre ai protagonis ... juventusnews24.com

Arbitro Inter Juve, La Penna è il nome in pole position per dirigere la gara in programma sabato. Le ultimissime sul Derby d’ItaliaArbitro Inter Juve, La Penna è il nome in pole position per dirigere la gara in programma sabato. Le ultimissime sul Derby d’Italia Il clima attorno al Derby d’Italia si fa sempre più rovente e, come ... juventusnews24.com

Inter-Juventus Napoli-Roma Un turno di campionato che potrebbe essere quasi decisivo in chiave Champions. Cosa dovremmo auspicarci per gli azzurri Sono sincero e soprattutto realista, sperando che il Napoli vinca, sarebbe meglio la vittoria dell'Inter. Po - facebook.com facebook

’ Inter-Juventus sabato 14 febbraio dalle 19:30 su Sky Sport e in streaming su @NOWTV_It con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani #SkySport #SkySerieA #InterJuventus x.com