Roma-Bologna Gasperini torna a Trigoria dopo il break in famiglia

La Roma ha ripreso gli allenamenti a Trigoria in vista della partita di Europa League contro il Bologna, prevista per giovedì sera allo Stadio Olimpico. La seduta si è svolta senza il tecnico Gasperini, che ha fatto ritorno in famiglia dopo un breve periodo di assenza. Il Fulvio Bernardini ha riacceso i motori, mentre il team lavora per prepararsi alla sfida.

Il Fulvio Bernardini riaccende i motori, ma senza il suo pilota: la Roma ha ripreso ufficialmente la preparazione a Trigoria in vista del ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna, previsto per giovedì alle 21:00 allo Stadio Olimpico. La sessione di scarico di ieri mattina è stata tuttavia segnata dall’assenza programmata di Gian Piero Gasperini. Il tecnico nerazzurro, protagonista del nuovo corso giallorosso, non ha fatto rientro nella Capitale dopo la trasferta di Como, preferendo una sosta logistica a Grugliasco per trascorrere alcune ore con la famiglia prima del tour de force europeo. La gestione del gruppo è stata affidata allo staff tecnico per il lavoro atletico differenziato, mentre la vera sterzata tattica è attesa per la giornata odierna. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Bologna, Gasperini torna a Trigoria dopo il break in famiglia Articoli correlati Roma, Dybala torna in gruppo a Trigoria: Gasperini sorride per il NapoliLa marcia di avvicinamento della Roma verso il posticipo di domenica contro il Napoli entra nel vivo. Leggi anche: Batistuta, ritorno a Trigoria dopo 23 anni: “Questa Roma mi diverte, Gasperini ha la mentalità giusta” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Roma Bologna Gasperini torna a Trigoria... Temi più discussi: Le parole di Gasperini dopo Bologna-Roma; 'L'1-1 è il risultato giusto', l'analisi di Gasperini dopo il pari col Bologna; Bologna-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; Roma, Gasperini sbotta: Basta con Pellegrini, datevi una calmata!. Roma, Celik col Bologna ci sarà. Soulé torna con l’InterContro il Bologna Gasperini potrà contare su Celik, uscito a Como per affaticamento. Torna anche Ndicka dopo la squalifica in campionato. siamolaroma.it Gasperini difende Pellegrini dopo Bologna-Roma: Lasciatelo in paceGian Piero Gasperini ha difeso con decisione Lorenzo Pellegrini al termine del pareggio per 1-1 tra Roma e Bologna nell’andata degli ottavi di finale di ... stadiosport.it Europa League - Kovacs arbitrerà Roma-Bologna, bilancio positivo con il ricordo di Tirana #ASRoma x.com Rassegna Stampa - Contro il Sassuolo, il tecnico ha visto un Bologna in linea con le sue idee di gioco e giovedì a Roma potrebbe riconfermare il 4-2-3-1 con Odgaard sulla trequarti - facebook.com facebook