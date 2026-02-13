Batistuta ritorno a Trigoria dopo 23 anni | Questa Roma mi diverte Gasperini ha la mentalità giusta

Gabriel Batistuta torna a Trigoria dopo 23 anni, attirato dalla passione che non si è mai spenta. L’ex bomber argentino ha deciso di visitare il centro sportivo della Roma, dove tanti ricordi sono ancora vivi, per incontrare alcuni vecchi amici e rivivere i momenti della sua carriera. La sua visita ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, desiderosi di rivedere il grande attaccante in azione e di ascoltare le sue opinioni sulla squadra e sul calcio di oggi. Batistuta ha anche espresso parole positive sulla nuova gestione di Giallorossi, sottolineando come il tecnico Gasperini abbia la mentalità giusta per far crescere il

Ventitré anni dopo quel gennaio 2003 che segnò il suo passaggio all'Inter, Gabriel Omar Batistuta ha varcato nuovamente i cancelli del centro sportivo "Fulvio Bernardini". Un ritorno atteso, quasi solenne, che ha scosso la quiete di Trigoria proprio nel cuore di una stagione che vede i giallorossi protagonisti di una serrata lotta per il vertice. Accolto dall'amico di sempre Vincent Candela e dal Senior Advisor Claudio Ranieri, l'argentino ha ritrovato un ambiente profondamente trasformato ma intriso della stessa passione che lo portò a sollevare lo scudetto nel 2001. Il summit dei ricordi: Ranieri, Candela e la Supercoppa nel destino.