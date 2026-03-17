L’attentato alla Sinagoga di Roma era parte della strategia del gruppo Abu Nidal

Dopo quarantatré anni, la Procura di Roma ha finalmente ufficializzato che l’attentato alla Sinagoga della capitale fu orchestrato dal gruppo Abu Nidal. L’indagine, avviata subito dopo l’attacco, aveva coinvolto numerosi elementi e testimoni, ma solo ora sono emersi documenti che confermano il collegamento tra l’attentato e l’organizzazione terroristica. La decisione arriva in un momento in cui si approfondiscono le responsabilità di quegli eventi.

Ci sono voluti quarantatré anni perché la Procura di Roma mettesse nero su bianco ciò che per troppo tempo è rimasto sullo sfondo: l’attentato alla Sinagoga del 9 ottobre 1982 non fu un episodio isolato, ma parte di una strategia terroristica internazionale riconducibile all’organizzazione di Abu Nidal. Il comunicato diffuso oggi dalla Procura di Roma chiude formalmente le indagini nei confronti di cinque soggetti, tutti legati alla rete del gruppo palestinese, ritenuti corresponsabili dell’attacco che uccise il piccolo Stefano Gaj Taché e ferì oltre quaranta persone. Si tratta di Abou Zayed Walid Abdulrahman, 68 anni, detenuto in Francia... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’attentato alla Sinagoga di Roma era parte della strategia del gruppo Abu Nidal Articoli correlati Attentato alla sinagoga di Liegi, l’esplosione nel cuore della notte: «Atto di violento antisemitismo»Un ordigno è stato fatto esplodere nella notte tra domenica e lunedì davanti alla sinagoga di Liegi, nel sud del Belgio. Attentato alla sinagoga Temple Israel di Detroit. Morto l'assalitoreNel 2018 la strage alla sinagoga Tree of Life di Pittsburgh a opera di un suprematista bianco. Tutti gli aggiornamenti su L'attentato alla Sinagoga di Roma era... Temi più discussi: Esplosione alla sinagoga di Liegi: sale la tensione dopo l’attacco a Oslo; Attentato alla sinagoga Temple Israel di Detroit. Morto l'assalitore; Esplosione in una scuola ebraica di Amsterdam, la sindaca: Attacco deliberato; Detroit, attentato alla sinagoga Temple Israel. L'attentato dell'82 alla Sinagoga di Roma, in cinque rischiano processoLa Procura della Repubblica di Roma, al termine di complesse attività, ha emesso avviso di conclusione indagini nei confronti di cinque persone per le quali si ipotizza la corresponsabilità nell'atte ... ansa.it Attentato del 1982 alla sinagoga di Roma, cinque indagatiLa Procura della Repubblica di Roma ha concluso le indagini sull’attentato terroristico del 9 ottobre 1982 davanti alla sinagoga di Roma. rainews.it Terrorismo, attentato alla #Sinagoga di #Roma: 5 rischiano il processo x.com Al Tempio Maggiore di Roma, nel cuore della storica sinagoga della Capitale, insieme all’artista George De Canino, al sindaco di Trevi nel Lazio Silvio Grazioli, all’assessore alla cultura della Comunità Ebraica di Roma Giacomo Moscati e a Fabio Greco. Un - facebook.com facebook