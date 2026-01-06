usa kennedy jr ha ridotto il numero di vaccini consigliati per i bambini

Lunedì, il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) degli Stati Uniti ha aggiornato il calendario delle vaccinazioni pediatriche, riducendo il numero di malattie coperte da 17 a 11. Tra le novità, Kennedy Jr ha sostenuto questa modifica, che mira a semplificare le raccomandazioni vaccinali per i bambini. L’aggiornamento riflette un’attenta revisione delle priorità e delle evidenze scientifiche in ambito di salute infantile.

Lunedì le autorità sanitarie federali statunitensi hanno aggiornato con effetto immediato il calendario delle vaccinazioni pediatriche del Centers for Disease Control and Prevention, riducendo le malattie coperte dalle vaccinazioni di routine da 17 a 11. Si tratta della revisione più ampia finora attribuita all’impostazione del segretario alla Salute antivaccinista Robert F. Kennedy Jr., che spinge per ridurre il numero di dosi somministrate ai bambini. Cosa comportano le nuove raccomandazioni sui vaccini volute da Kennedy. Il nuovo schema non raccomanda più per tutti i minori le immunizzazioni contro influenza, rotavirus, epatite A e B, meningococco e virus sinciziale respiratorio: per alcune restano indicazioni limitate ai bambini ad alto rischio, per altre la scelta passa al consulto con il medico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

