Medici USA fanno causa a Kennedy Jr RFK per le misure contro i vaccini | A rischio salute pubblica

Alcune delle principali associazioni mediche degli Stati Uniti hanno intentato una causa contro il Segretario alla Salute, Robert F. Kennedy Jr., contestando le misure adottate relative ai vaccini. La disputa riguarda le implicazioni di tali politiche sulla salute pubblica e il ruolo delle istituzioni sanitarie nell’assicurare la sicurezza e l’efficacia delle vaccinazioni. La vicenda evidenzia le tensioni tra regolamentazione e libertà individuale nel contesto della tutela della salute collettiva.

Le principali organizzazioni di medici degli Stati Uniti hanno fatto causa al Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. (RFK) e al dipartimento che presiede per le misure antiscientifiche introdotte contro i vaccini. Kennedy, noto per le posizioni novax, è stato aspramente criticato sin dalla nomina. La querela, depositata a luglio ma costantemente aggiornata, punta a fermare anche la controversa riforma del programma vaccinale per l'infanzia.

