biennale si alza il sipario con trecento artisti

Questa mattina a Sondrio si apre ufficialmente la Biennale con oltre 300 artisti coinvolti. I manifesti che coprono la città mostrano il colore bordeaux, simbolo della manifestazione, annunciando l’inizio di un evento che promette di portare in piazza creatività e novità. La città si prepara ad accogliere visitatori e appassionati provenienti da tutta Italia.

Nei manifesti che da qualche giorno tappezzano la provincia spicca il bordeaux, colore-simbolo della Biennale di Sondrio. A guidare questa rivoluzione culturale realizzata con il determinante contributo di Fondazione Pro Valtellina e in partenariato strategico con il Comune di Tirano è una sinergia tra operatori professionisti, artisti - circa 200 artisti, più 30 scrittori e sei drammaturghi - e una vasta rete di volontari, coordinati dall’ente capofila Progetto Alfa ODV. La seconda edizione presentata ieri a Palazzo Pretorio si colloca all’interno dell’ampio progetto " Oltre il limite: palco sulle vette ", festival diffuso che unisce arte, sport, teatro e musica nel segno del limite inteso come sfida, possibilità, spazio di trasformazione sia umana che collettiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

