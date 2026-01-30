Dal 3 all’8 aprile l’Accademia di Belle Arti di Bologna organizza la nuova edizione di ABABO Art Week. Durante la settimana, si svolgono incontri e talk con gli artisti, inseriti nel programma di ART CITY Bologna 2026 e ART CITY White Night, in concomitanza con Arte Fiera. L’evento porta in città artisti, studenti e appassionati per confrontarsi sul mondo dell’arte contemporanea.

Dal 3 all’8, l’ Accademia di Belle Arti di Bologna propone una nuova edizione di ABABO Art Week, calendario di appuntamenti sviluppato nell’ambito di ART CITY Bologna 2026 e ART CITY White Night in occasione di Arte Fiera. ABABO Art Week 2026 include eventi espositivi, presentazioni e conferenze, tra cui il ciclo di incontri ARTalk, l’annuale appuntamento con la Giornata di Studio sul restauro del Contemporaneo, e una nuova edizione di ABABO OPENSHOW che vede allestite, negli spazi dell’Accademia, opere di studentesse e studenti, alcuni dei quali protagonisti di uno stand a Arte Fiera (nella foto di Martina Platone, ABABO Art Week 2025: Openshow). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ABABO Art Week. ARTalk con gli artisti

Approfondimenti su ABABO Art Week

L’Accademia di Belle Arti di Bologna annuncia il programma di Ababo Art Week 2026, in programma dal 3 all’8 febbraio.

In centro a Montespertoli si svolge un’assemblea pubblica dedicata alla street art e al progetto di riqualificazione urbana.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su ABABO Art Week

Argomenti discussi: ARTalk - culturabologna.it; ABABO Art Week. ARTalk con gli artisti; Ababo art week 2026: il programma dell’Accademia di Belle Arti; ABABO Art Week 2026.

ABABO Art Week 2026: l’Accademia di Bologna è un laboratorio aperto alla cittàIn occasione di ART CITY e Arte Fiera, l’Accademia di Belle Arti di Bologna presenta ABABO Art Week 2026, tra mostre, talk e progetti ... exibart.com

ABABO Art Week 2026Dal 3 all’8 febbraio, l’Accademia di Belle Arti di Bologna propone una nuova edizione di ABABO Art Week,calendario di appuntamenti sviluppato nell'ambito di ART CITY Bologna 2026 e ART CITY White Nigh ... liquidarte.it

Paris Internationale sceglie Milano per il suo primo debutto internazionale Dal 18 al 21 aprile 2026, all’incrocio tra Milano Art Week & Milano Design Week, la fiera indipendente di arte contemporanea approda a Palazzo Galbani - facebook.com facebook

Courmayeur Design Week-end 2026: quando e info #eventi #design #fiera #salone #art #architecture x.com