Risultati Champions League vincono Real e PSG | cade l’Atalanta
Il Borussia Dortmund ha sconfitto l’Atalanta con un punteggio di 3-2, causando l’eliminazione della squadra bergamasca dalla Champions League. La partita si è giocata ieri sera in Germania, dove i padroni di casa hanno dominato nel secondo tempo, rimontando uno svantaggio iniziale. La sconfitta si aggiunge alla brutta serata delle italiane, dopo il ko della Juventus contro il Galatasaray.
Terminata la prima serata di spareggi di Champions League con una serata amara per le italiane. Dopo il ko roboante della Juventus in casa del Galatasaray, è stata la volta dell’Atalanta che è caduta sul campo del Borussia Dortmund. Champions League, risultati e marcatori (Ansa Foto) – calciomercato.it Vincono invece Real Madrid e PSG non senza alcune difficoltà. I campioni in carica hanno la meglio del Monaco dopo un inizio shock che aveva visto i padroni di casa portarsi avanti per 2-0 dopo pochi minuti grazie alla doppietta di Balogun. Gli uomini di Luis Enrique hanno trovato il pareggio già nel primo tempo, andando a vincere nella ripresa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Champions League, i risultati delle 21: cade ancora il Real Madrid. Bene l’Arsenal, pari del PSG. Il resocontoLa prima fase dei match della Champions League 2023-2024 regala una serata ricca di emozioni, con risultati sorprendenti e gol spettacolari.
Women’s Champions League, la Juve in vetta dopo gli anticipi della 5a giornata: manita al St. Polten della squadra di Canzi! Pari del Psg, vincono Arsenal e Real. I risultatiLa quinta giornata della Women's Champions League si apre con risultati entusiasmanti: la Juventus Women conquista una vittoria schiacciante contro lo St.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pallanuoto, Pro Recco e Brescia vincono in Champions League: potrebbero sfidarsi ai quarti; Serie A, Sassuolo-Inter 0-5 e Juve-Lazio 2-2. Parma e Lecce ok. VIDEO; Conference, risultati e classifica: vincono solo 2 delle altre 5 avversarie viola; Campionato | SERIE A Risultati e classifica della 25ª giornata: Vincono Fiorentina, Milan e Inter.
Risultati Champions League/ Diretta gol live score andata playoff (oggi martedì 17 febbraio 2026)Risultati Champions League oggi martedì 17 febbraio 2026, diretta gol live score dell’andata dei playoff con Atalanta e Juventus in campo. ilsussidiario.net
Risultati Champions League, classifica/ Il PSG rimonta il Barca! Diretta gol live score (1 ottobre 2025)Dopo le gare che si sono disputate nella serata di ieri, di fatto, è iniziato il secondo giorno di questo turno della fase a girone unico dell’edizione di quest’anno della Champions League. Si sono ... ilsussidiario.net
Serie A, finisce 2-2 la sfida Champions tra Napoli e Roma; giallorossi due volte avanti, doppia rimonta dei partenopei. Questi i risultati della domenica: Napoli-Roma 2-2, Torino-Bologna 1-2, Udinese-Sassuolo 1-2, Parma-Verona 2-1, Cremonese-Genoa 0-0 facebook
Atalanta ai playoff di Champions: premi UEFA quasi a 60 milioni di euro. Dai risultati alla classifica: ecco quanto hanno incassato finora i nerazzurri x.com