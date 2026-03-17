Risultati Champions League LIVE | via al ritorno degli ottavi si parte da Sporting Bodo Glimt

Alle ore attuali sono iniziati i match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, partendo dall'incontro tra Sporting e Bodo Glimt. La partita è in corso e si seguono gli sviluppi in tempo reale. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti continui sugli esiti di tutte le partite in programma e sul cammino della Juventus nella competizione.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Ottavi Champions League. Ritorno. Martedì 17 marzo. Sporting Bodo Glimt 0-0 LIVE. Chelsea Psg. Manchester City Real Madrid. Arsenal Bayer Leverkusen. Mercoledì 18 marzo. Barcellona Newcastle. Tottenham Atletico Madrid. Liverpool Galatasaray. Bayern Monaco Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: via al ritorno degli ottavi, si parte da Sporting Bodo Glimt Articoli correlati Leggi anche: Sporting Lisbona-Bodo Glimt, ritorno ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Bodo Glimt-Sporting Lisbona, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla ESORDIO DI FUOCO del NAPOLI CREATORS! Torneo 8vs8 da 3.500€!!! NAPLES LEAGUE Contenuti utili per approfondire Risultati Champions League Temi più discussi: Champions League 2025/26: calendario e risultati; Champions League: risultati e marcatori delle partite di andata degli ottavi di finale; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti e news in tempo reale; Champions League – Risultati delle gare d’andata degli ottavi di finale. Risultati Champions League | Diretta gol live score delle partite, ritorno ottavi (oggi 17 marzo 2026)Risultati Champions League: ecco i primi ottavi di ritorno, martedì 17 marzo potrebbe essere una notte di grandi ribaltoni ma staremo a vedere. ilsussidiario.net RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | Tris di Real e Bodø! Diretta gol live score (oggi 11 marzo 2026)Risultati Champions League: l'andata degli ottavi di finale si conclude con le quattro partite di oggi, tra cui ancora Real Madrid Manchester City. ilsussidiario.net Il solito Michele Criscitiello punta il dito verso il Napoli per spiegare il "declino" del calcio italiano. L'accusa stavolta è legata ai risultati in Champions League, la prima colpita dalle parole del giornalista è proprio il Napoli, affermando: "Non è possibile che vinci - facebook.com facebook Champions League, risultati e tabellone: il quadro dopo l'andata degli ottavi tinyurl.com/TabelloneUCL25… #SkySport #UCL #SkyUCL x.com