Risultati Champions League LIVE | ribaltone Sporting sul Bodo in corso le gare delle 21

Le partite di Champions League sono in corso e si stanno disputando le gare delle 21. Lo Sporting ha segnato un gol decisivo per ribaltare il risultato contro il Bodo. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite in corso e sui progressi della Juventus nel torneo. Le partite continuano con risultati che vengono aggiornati di minuto in minuto.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Ottavi Champions League. Ritorno. Martedì 17 marzo. Sporting Bodo Glimt 4-0 LIVE (34? Inacio, 61? Gonçalves, 78? rig. Luis Suarez, 92? Araujo). Chelsea Psg 0-0 LIVE. Manchester City Real Madrid 0-0 LIVE. Arsenal Bayer Leverkusen 0-0 LIVE. Mercoledì 18 marzo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: ribaltone Sporting sul Bodo, in corso le gare delle 21 Articoli correlati Risultati Champions League LIVE: via al ritorno degli ottavi, si parte da Sporting Bodo Glimtdi Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Risultati Champions League LIVE: l’Inter bloccata sul pari a Bodo, vince l’AtleticoTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Altri aggiornamenti su Risultati Champions League Temi più discussi: Champions League 2025/26: calendario e risultati; Champions League: risultati e marcatori delle partite di andata degli ottavi di finale; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti e news in tempo reale; Champions League – Risultati delle gare d’andata degli ottavi di finale. Risultati Champions League | Supplementari a Lisbona! Diretta gol live score (17 marzo 2026)Risultati Champions League: ecco i primi ottavi di ritorno, martedì 17 marzo potrebbe essere una notte di grandi ribaltoni ma staremo a vedere. ilsussidiario.net RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | Tris di Real e Bodø! Diretta gol live score (oggi 11 marzo 2026)Risultati Champions League: l'andata degli ottavi di finale si conclude con le quattro partite di oggi, tra cui ancora Real Madrid Manchester City. ilsussidiario.net Il solito Michele Criscitiello punta il dito verso il Napoli per spiegare il "declino" del calcio italiano. L'accusa stavolta è legata ai risultati in Champions League, la prima colpita dalle parole del giornalista è proprio il Napoli, affermando: "Non è possibile che vinci - facebook.com facebook Champions League, risultati e tabellone: il quadro dopo l'andata degli ottavi tinyurl.com/TabelloneUCL25… #SkySport #UCL #SkyUCL x.com