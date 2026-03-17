Diretta gol Champions League | lo Sporting ribalta il Bodo con un netto 5-0 3-0 Psg a Stamford Bridge pari City Real e Arsenal avanti

Nella serata degli ottavi di finale di Champions League, lo Sporting ha battuto il Bodo con un risultato di 5-0, mentre il Paris Saint-Germain ha vinto 3-0 contro il Chelsea a Stamford Bridge. Il Manchester City e il Real Madrid sono finiti in parità, e l’Arsenal è avanti nel suo match. La cronaca e i tabellini di tutti gli incontri sono disponibili in tempo reale su Calcionews24.

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