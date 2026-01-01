Notte di capodanno | petardi e feriti a Bari un uomo colpito ad un occhio Castellaneta | lievi conseguenze per una bambina ad un adolescente di Vieste amputata una mano Martina Franca | rissa in piazza tra giovanissimi

Durante la notte di Capodanno in Puglia, si sono verificati diversi incidenti legati ai fuochi d’artificio, con numerosi feriti ricoverati, tra cui un uomo colpito ad un occhio a Bari. Altri episodi si sono registrati a Castellaneta, Vieste e Martina Franca, coinvolgendo giovani e causando lievi conseguenze o amputazioni. Questi eventi evidenziano i rischi associati all’uso dei petardi durante le festività.

Bilancio (ancora parziale dei feriti per i bòtti di capodanno in Puglia. Numerosi accessi al policlinico di Bari dove il caso più grave riguarda un uomo colpito ad un occhio. Una bambina di Castellaneta è rimasta lievemente ferita. Un sedicenne di Vieste, trasportato in elisoccorso al Riuniti di Foggia, ha subìto l’amputazione di una mano. A Candela i petardi hanno provocato problemi ad un palazzo. Martina Franca: rissa tra giovanissimi (da non escludere minorenni) in una piazza centrale intorno alle 2, usata anche una mazza da baseball. L'articolo Notte di capodanno: petardi e feriti, a Bari un uomo colpito ad un occhio Castellaneta: lievi conseguenze per una bambina, ad un adolescente di Vieste amputata una mano. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Notte di capodanno: petardi e feriti, a Bari un uomo colpito ad un occhio Castellaneta: lievi conseguenze per una bambina, ad un adolescente di Vieste amputata una mano. Martina Franca: rissa in piazza tra giovanissimi Leggi anche: Notte di capodanno: petardi e feriti, a Bari un uomo colpito ad un occhio Castellaneta: una bambina lievemente ferita, ad un adolescente di Vieste amputata una mano Leggi anche: Aspettando il 2026 in piazza XX Settembre, tutti i nomi della notte del Capodanno a Martina Franca Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Botti a Capodanno, la guida per proteggere le mani e gli occhi; Perde la mano mentre raccoglie un petardo inesploso, parla il ragazzo ferito a Venaria: il messaggio per Capodanno; Botti di Capodanno: nel Napoletano 57 feriti, meno interventi per i Vigili del Fuoco; Botti di Capodanno, sequestri in tutta Italia. Rischi anche per gli animali domestici. Notte di Capodanno, centinaia di feriti - È un bilancio drammatico per la notte di Capodanno: centinaia i feriti in tutta Italia a causa di botti, esplosioni o proiettili vaganti. corrieredellacalabria.it

