Faida ad Afragola ferito un 70enne che faceva la vedetta ad una piazza di spaccio

Un uomo di 70 anni è rimasto ferito mentre faceva da vedetta in una piazza di spaccio ad Afragola, a causa di una sparatoria legata a una faida tra clan. La sparatoria si è verificata nel pomeriggio, quando le tensioni tra gruppi rivali sono esplose in strada. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale, mentre i residenti assistono preoccupati alle continue tensioni nella zona. La situazione rimane molto tesa nel quartiere.

