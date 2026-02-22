Faida ad Afragola ferito un 70enne che faceva la vedetta ad una piazza di spaccio
Un uomo di 70 anni è rimasto ferito mentre faceva da vedetta in una piazza di spaccio ad Afragola, a causa di una sparatoria legata a una faida tra clan. La sparatoria si è verificata nel pomeriggio, quando le tensioni tra gruppi rivali sono esplose in strada. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale, mentre i residenti assistono preoccupati alle continue tensioni nella zona. La situazione rimane molto tesa nel quartiere.
Camorra scatenata ad Afragola. Dopo le due stese portate a segno in pieno giorno, ieri pomeriggio le batterie di fuoco della criminalità organizzata sono tornate in azione in via Pigna, a pochi pazzi dal comune, esplodendo una gragnuola di colpi, due dei quali hanno ferito al braccio e alla gamba destra, un 70 enne, già noto alle forze dell’ordine, che secondo gli inquirenti svolgeva il ruolo di vedetta per conto di una piazza di spaccio, che oltre allo stupefacente vende anche grosse quantità di sigarette di contrabbando. Il ferito è stato soccorso da alcuni passanti che hanno provveduto a portarlo in ospedale, dove è ancora ricoverato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Si spara per la piazza di spaccio: in ospedale un 70enneUn uomo di 70 anni finisce in ospedale dopo uno scontro a fuoco avvenuto in via Pigna ad Afragola.
Notte di capodanno: petardi e feriti, a Bari un uomo colpito ad un occhio Castellaneta: lievi conseguenze per una bambina, ad un adolescente di Vieste amputata una mano. Martina Franca: rissa in piazza tra giovanissimiDurante la notte di Capodanno in Puglia, si sono verificati diversi incidenti legati ai fuochi d’artificio, con numerosi feriti ricoverati, tra cui un uomo colpito ad un occhio a Bari.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Faida ad Afragola, ferito un 70enne che faceva la vedetta ad una piazza di spaccioCamorra scatenata ad Afragola. Dopo le due stese portate a segno in pieno giorno, ieri pomeriggio le batterie di fuoco della criminalità ... msn.com
Faida ad Afragola, ferito un 70enne che faceva la vedetta ad una piazza di spaccio - facebook.com facebook
Napoli - Un personaggio non solo noto per truffe e popolarità su TikTok, ma ora parte di un sistema logistico per la camorra militare. #camorra #clancipolletta #condanna #crime #sabinoedificante #tiktoker #cronacadinapoli #afragola #cronacagiudiziaria #… x.com