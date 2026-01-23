Il Gf Vip non si farà Mediaset blocca la trattativa con Ilary Blasi Cosa c' entra Corona

Mediaset ha deciso di interrompere le trattative per il Grande Fratello Vip 2026, escludendo la partecipazione di Ilary Blasi. La notizia, riportata da Fanpage, segnala un cambiamento nella programmazione e nelle scelte della rete. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su eventuali nuove strategie o coinvolgimenti di altri personaggi come Corona, lasciando aperti alcuni interrogativi sul futuro del reality.

Il Grande Fratello Vip 2026, per ora, si ferma. La notizia, anticipata dal format Non è la Tv di Fanpage.it, sarebbe destinata a trovare conferma a breve: Mediaset avrebbe scelto di rinunciare all'edizione del reality che, nei piani, avrebbe dovuto debuttare a marzo.Alla base dello stop ci.

