Abbiamo già dimenticato la pandemia? | a Miglianico incontro tra scienza e arte

A Miglianico si svolge un evento pubblico che unisce scienza e arte, focalizzato sul futuro della salute e sugli effetti della pandemia. La manifestazione coinvolge esperti e artisti che discutono e condividono le proprie prospettive. L'incontro si propone di stimolare una riflessione collettiva sul periodo recente e su come affrontare le sfide legate alla salute pubblica.

Un momento di riflessione pubblica sul futuro della salute e sulle conseguenze lasciate dalla pandemia. È quello in programma domani, domenica 15 marzo, alle ore 17, alla Casa delle Monache in via Sud a Miglianico. L’iniziativa, dal titolo «Abbiamo già dimenticato la pandemia? – Covid, influenza, infezioni respiratorie: cos’è cambiato e cosa possiamo fare?», è promossa dal circolo Acli di Miglianico in collaborazione con il Comune e la Pro loco. Ospite dell’incontro sarà l’infettivologo della Asl Lanciano-Vasto-Chieti Francesco Ricci, già intervenuto in passato nella comunità miglianichese per affrontare il tema delle malattie infettive sia prima dello scoppio dell’emergenza Covid sia nella fase della ripartenza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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