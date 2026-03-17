rinnovo spalletti gruppo squadra convinto dal lavoro del tecnico i dettagli sulla durata del contratto

Il gruppo squadra si è mostrato convinto del lavoro svolto dal tecnico toscano e ha deciso di procedere con il rinnovo del suo contratto. Sono emerse le prime informazioni sulla durata dell’accordo, che dovrebbe essere confermata a breve. La decisione arriva dopo settimane di valutazioni e confronti interni, mentre i dettagli ufficiali devono ancora essere comunicati.

Rinnovo Spalletti, gruppo squadra convinto dal lavoro del tecnico toscano, e spuntano i primi dettagli sulla durata del suo contratto. La Juve e Luciano Spalletti sono pronti a siglare un nuovo accordo. Come riportato da Tuttosport, la strada tracciata prevede un contratto annuale con opzione per il 2028. Si tratta di una scelta intelligente: il tecnico non vuole essere un peso economico, ma pretende di incidere profondamente sulle scelte tecniche della prossima stagione, con l’obiettivo di tornare a competere per lo scudetto. ULTIMISSIME JUVE LIVE Luciano Spalletti è convinto che la rosa attuale abbia potenzialità enormi, specialmente se integrata con 5 o 6 innesti di valore, attingendo anche ai parametri zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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