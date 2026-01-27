Rinnovo Spalletti Juve | strada ormai tracciata per il futuro del tecnico Ha fatto tre richieste sul mercato i dettagli!

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Luciano Spalletti, confermando il suo ruolo nel progetto futuro del club. Dopo la recente vittoria contro il Napoli, si delineano le richieste del tecnico sul mercato, segnando una fase di stabilità e programmazione. L’accordo rappresenta un passo importante per l’ambizione di costruire un ciclo vincente e rafforzare la squadra nelle prossime stagioni.

Luciano Spalletti e la Juventus stanno programmando un incontro per discutere il rinnovo del contratto.

L'allenatore Spalletti e la Juventus sono vicini a un rinnovo contrattuale fino al 2028.

