Fiorentina | contro il Torino per vincere con effetto Paratici e patto salvezza Kouadio ha rinnovato Kouamè va in Grecia
La Fiorentina si prepara alla sfida contro il Torino con l’obiettivo di vincere e mantenere viva la speranza di salvezza. Dopo aver rinnovato il contratto, Kouadio si impegna a dare il massimo, mentre Kouamè si trasferisce in Grecia. Il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici ha parlato con la squadra, chiedendo ai giocatori di rimanere concentrati e di mettere tutta l’energia in questa fase finale di campionato. L’obiettivo è sfruttare l’“effetto Paratici” per conquistare punti importanti e uscire dalla zona calda.
FIRENZE – Ha parlato con l’allenatore e con tutta la rosa della Fiorentina, il nuovo direttore sportivo viola, Fabio Paratici: ha ripetuto quello che aveva detto in conferenza stampa, ossia che bisogna mettere la “testa nel carro armato” fino a maggio per raggiungere la salvezza. A cominciare dalla partita di domani, sabato 7 febbraio 2026, contro il Torino. Funzionerà “l’effetto Paratici”, almeno psicologicamente? La squadra è reduce dalla cena di Fiesole, con il “patto per la salvezza”. Resta da vedere se tutte queste stimolazioni emotive riusciranno a dare ai calciatori l’effetto sperato. Kean e Parisi sembrano recuperati e pronti per giocare. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Approfondimenti su Fiorentina Torino
Fiorentina, mercato chiuso: Kouamè resta in viola. Daniele Rugani ultimo colpo. Gli affari di Paratici: arrivi e partenze
La Fiorentina ha chiuso il mercato senza far partire Kouamè, che sembrava ormai destinato a lasciare la squadra.
Lo spogliatoio della Fiorentina ha fatto un patto per la salvezza: iniziativa portata avanti dai senatori
La Fiorentina stringe un patto tra i giocatori per tentare di salvarsi.
Ultime notizie su Fiorentina Torino
Argomenti discussi: Fiorentina-Torino: probabili formazioni e statistiche; Primavera: domani Torino-Fiorentina; Probabile Formazione - 24° Giornata; Fiorentina-Torino, probabili formazioni: torna Kean, confermato Brescianini.
Fiorentina-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv | Anteprima 24ª giornata Serie AFiorentina-Torino sabato 7 febbraio alle 20:45 al Franchi: probabili formazioni, precedenti e dove vederla in tv. Vanoli sfida la sua ex squadra, viola in crisi. lifestyleblog.it
Fiorentina-Torino: dove vedere la partita in TV e streamingIl Toro atteso al Franchi contro la Fiorentina in occasione della 24a giornata di Serie A, ecco dove vedere l'incontro ... toro.it
Fiorentina-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA #FiorentinaTorino x.com
Le probabili formazioni della #fiorentina contro il #torino facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.