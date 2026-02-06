Fiorentina | contro il Torino per vincere con effetto Paratici e patto salvezza Kouadio ha rinnovato Kouamè va in Grecia

La Fiorentina si prepara alla sfida contro il Torino con l’obiettivo di vincere e mantenere viva la speranza di salvezza. Dopo aver rinnovato il contratto, Kouadio si impegna a dare il massimo, mentre Kouamè si trasferisce in Grecia. Il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici ha parlato con la squadra, chiedendo ai giocatori di rimanere concentrati e di mettere tutta l’energia in questa fase finale di campionato. L’obiettivo è sfruttare l’“effetto Paratici” per conquistare punti importanti e uscire dalla zona calda.

