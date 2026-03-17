La primavera è in arrivo, ma non per tutti è una buona notizia: per chi soffre di rinite allergica, può essere una stagione particolarmente difficile a causa dell’aumento della concentrazione di pollini nell’aria e il riacutizzarsi dei sintomi. ‘Scatti di Rinite: le smorfie che non fanno ridere’ è una campagna di informazione e sensibilizzazione e una mostra fotografica ospitata a Milano, presso la Cascina Cuccagna dal 17 al 20 marzo (www.scattidirinite.it). Il progetto promosso da AAIITO- Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri- vede la collaborazione dell’associazione pazienti Respiriamo Insieme APS e il contributo non condizionante di F. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rinite allergica, al via la campagna di sensibilizzazione "Scatti di rinite: le smorfie che non fanno ridere"

Articoli correlati

Al via campagna ‘Scatti di rinite: le smorfie che non fanno ridere’ per raccontare la malattia(Adnkronos) – La primavera è in arrivo, ma non per tutti è una buona notizia: per chi soffre di rinite allergica può essere una stagione...

Naso chiuso per rinite allergica? I migliori rimedi per contrastarlaLa primavera è una delle stagioni più suggestive dell’anno: con il progressivo allungarsi delle giornate e il rialzo delle temperature, la natura si...

Rinite allergica: i sintomi

Contenuti utili per approfondire Rinite allergica al via la campagna di...

Argomenti discussi: Rinite allergica, un disturbo diffuso ma poco conosciuto.

La «rinite allergica» in primavera si combatte anche con una mostra, al via la campagna «Scatti di rinite: le smorfie non fanno ridere»La primavera è in arrivo, ma non per tutti è una buona notizia: per chi soffre di rinite allergica, può essere una stagione particolarmente difficile a causa dell’aumento della concentrazione di polli ... msn.com

Al via campagna 'Scatti di rinite: le smorfie che non fanno ridere' per raccontare la malattiaA Milano la mostra fotografica con i volti delle persone che convivono con la rinite allergica, una condizione comune ma poco conosciuta ... adnkronos.com