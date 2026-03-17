Al via campagna ‘Scatti di rinite | le smorfie che non fanno ridere’ per raccontare la malattia

È partita la campagna intitolata “Scatti di rinite: le smorfie che non fanno ridere” che mira a sensibilizzare sull’impatto della rinite allergica. La primavera si avvicina, ma per chi ne soffre, l’aumento dei pollini nell’aria può peggiorare i sintomi e rendere questa stagione particolarmente difficile. La campagna utilizza immagini e testimonianze per raccontare questa condizione.

(Adnkronos) – La primavera è in arrivo, ma non per tutti è una buona notizia: per chi soffre di rinite allergica può essere una stagione particolarmente difficile a causa dell'aumento della concentrazione di pollini nell'aria e il riacutizzarsi dei sintomi. 'Scatti di rinite: le smorfie che non fanno ridere' è una campagna di informazione e. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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