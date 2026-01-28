Naso chiuso per rinite allergica? I migliori rimedi per contrastarla

La primavera porta spesso fastidi alle persone che soffrono di rinite allergica. Quando il naso si chiude e diventa difficile respirare, diventa difficile anche godersi le belle giornate. In questi casi, ci sono alcuni rimedi semplici e pratici per alleviare i sintomi e tornare a respirare meglio.

La primavera è una delle stagioni più suggestive dell'anno: con il progressivo allungarsi delle giornate e il rialzo delle temperature, la natura si risveglia e, con essa, anche l'energia e la predisposizione al benessere psicofisico. Per chi soffre di allergie stagionali, però, questo periodo coincide con l'inizio di una fase tutt'altro che piacevole. L'aumento della concentrazione di pollini nell'aria può infatti scatenare una serie di reazioni allergiche, come congestione nasale, prurito oculare, lacrimazione e starnuti ripetuti. Per gestire al meglio la sintomatologia, esistono oggi diversi approcci terapeutici e rimedi che possono contribuire ad attenuare l'infiammazione e migliorare la qualità della vita durante la stagione dei pollini.

