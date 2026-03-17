Lo scorso sabato a Biella si è disputata la seconda prova del campionato di serie A1 di ginnastica artistica, con la partecipazione del Romagna Team. La squadra cesenate ha ottenuto un risultato di secondo posto, portando a casa una medaglia d’argento. La competizione ha visto la presenza di diverse formazioni di alto livello e ha rappresentato un momento importante per il team locale.

Passi avanti e conferme dal mondo della ginnastica artistica cesenate che sabato scorso a Biella è stato protagonista della seconda prova del campionato di serie A1. La squadra maschile del Gymnanstic Romagna Team è arrivata seconda, mentre quella femminile griffata ‘ Renato Serra ’ ha chiuso sesta, entrambe migliorando i punteggi ottenuti due settimane fa a Modena. "Siamo sodisfatti – ha commentato il presidente Corrado Maria Dones – perché i risultati stanno legittimando le nostre ambizioni. In particolare in ambito maschile, pur non essendo ancora al meglio del nostro potenziale anche per via dell’assenza di Casali che contiamo in ogni caso di ritrovare in occasione della terza prova e della finale, siamo riusciti ad aggiungere sei punti rispetto al bottino che avevamo ottenuto in Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rincorsa Romagna Team. A Biella arriva l’argento

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