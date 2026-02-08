Giochi argento per team misto biathlon

L’Italia conquista l’argento nella staffetta mista di biathlon a Milano-Cortina. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi chiudono al secondo posto, lasciando il podio solo alla Francia. La gara si è svolta senza grandi sorprese, con gli azzurri che hanno dato il massimo, ma non sono riusciti a superare i francesi. È un buon risultato all’esordio, che dà fiducia in vista delle prossime gare.

15.13 C'è l'argento per l'Italia nell'esordio del biathlon a Milano-Cortina. La staffetta mista 4x6km, composta da Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, deve lasciare strada solo alla fortissima Francia. Sul circuito di Anterselva, i francesi si involano fin dai primi frazionisti. Gli azzurri lottano sul filo dei decimi con Germania e Norvegia. La differenza definitiva la fanno i due poligoni dell'ultima frazionista azzurra, Lisa Vittozzi: solo centri e anche veloci. La Germania completa il podio.

