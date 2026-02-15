Giochi snowboard | argento a team misto

Lorenzo Sommariva e Michela Moioli hanno vinto una medaglia d’argento nel team misto di snowboard cross durante le ultime competizioni. La coppia italiana ha concluso la finale con un ottimo risultato, arrivando subito dopo la Gran Bretagna e prima della squadra francese. La gara si è svolta sulla pista di montagna, dove i due atleti hanno dimostrato grande velocità e coordinazione.

15.02 Lorenzo Sommariva e Michela Moioli sono medaglia d'argento nel team misto di snowboard cross. I due azzurri chiudono la big final alle spalle della Gran Bretagna e davanti alla Francia.Staccata l'Australia per una caduta durante la manche maschile: Lambert urta Sommariva, che riesce a restare in piedi ma è 3°. Michela Moioli (bronzo nella gara individuale) riesce a rimontare una posizione nella manche femminile. La seconda coppia azzurra in gara, Omar Visintin e Sofia Groblechner, si è fermata ai quarti col 3° posto in batteria.