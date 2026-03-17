Rimini | 21enne ubriaco guida contromano e sfiora

Un ragazzo di 21 anni di Pesaro è stato arrestato domenica mattina a Rimini dopo aver guidato contromano e aver sfiorato altri veicoli durante una fuga in auto. La polizia ha intercettato il veicolo e ha fermato il giovane, che risultava sotto l’effetto di alcol. L’auto è stata sequestrata e l’uomo portato in commissariato.

Un giovane di 21 anni, residente a Pesaro, è stato arrestato domenica mattina dopo una fuga spericolata in auto a Rimini. Il conducente, con un tasso alcolemico superiore a 2 grammi per litro, aveva guidato contromano lungo viale Abruzzi, sfiorando un carabiniere e provocando un incidente prima di scappare. La vicenda si è conclusa con l’arresto del soggetto che, dopo aver abbandonato la vettura danneggiata, ha tentato di depistare le forze dell’ordine fornendo false generalità. L’episodio si è consumato nelle prime ore della giornata domenicale, quando il giovane alla guida di una BMW Serie 1 è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri durante un controllo stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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