Torino | fuga contromano 21enne arrestato con droga in auto

Domenica 1 marzo 2026, un giovane di 21 anni è stato arrestato a Torino dopo aver effettuato una fuga contromano in auto. Durante l’episodio, è stato trovato in possesso di droga. La polizia ha intercettato il veicolo e ha fermato il giovane nel centro cittadino. L’automobile è stata sequestrata e l’indagato portato in commissariato.

Una corsa sfrenata attraverso il cuore di Torino si è conclusa domenica 1 marzo 2026 con l’arresto di un giovane italiano ventunenne. L’inseguimento, iniziato dopo che il conducente ha ignorato un ordine di fermata della Polizia di Stato, ha portato a manovre pericolose in pieno centro cittadino. Il veicolo è stato finalmente bloccato in piazza Carlo Emanuele II dalle volanti che lo hanno accerchiato. All’interno dell’automobile sono stati rinvenuti oggetti vietati e sostanze stupefacenti. Il ragazzo, al volante, aveva inizialmente trasgredito l’alt dei pattugliatori per poi aumentare la velocità verso via Po. Durante la fuga, il conducente ha percorso diverse strade contromano, creando un rischio concreto per la sicurezza dei passanti che transitavano nella zona pedonale o mista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

