Un giovane di 21 anni di Pesaro è stato arrestato a Rimini dopo aver guidato contromano ubriaco all’alba. Non si è fermato all’alt dei carabinieri, ha sfiorato un militare e ha causato un incidente prima di scappare via. La polizia ha poi rintracciato e fermato il ragazzo poco dopo.

Pesaro, 17 marzo 2026 – Ubriaco al volante, contromano all’alba a Rimini, non si ferma all’alt dei carabinieri, sfiora un militare, provoca un incidente e scappa. A finire nei guai è un 21enne di Pesaro, arrestato dopo una fuga prima in auto e poi a piedi. La vicenda si è consumata nelle prime ore di domenica a Rimini, lungo viale Abruzzi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane stava guidando una Bmw Serie 1 quando è stato intercettato da una pattuglia. L’auto procedeva contromano. I militari hanno intimato l’alt, ma il conducente non si è fermato e ha proseguito la corsa rischiando anche di investire uno dei carabinieri impegnati nel controllo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco contromano, sfiora carabiniere e provoca un incidente: arrestato 21enne di Pesaro

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