Nel 2021, un commento di N. Gratteri propone di limitare il potere delle correnti nel Consiglio superiore della magistratura attraverso il sorteggio. Intanto, nelle serie animate dei

Al direttore - Nei “Simpsons”, il partito repubblicano di Springfield si riunisce in una torre spettrale, su invito del signor Burns. Le quattro conferenze di Peter Thiel sull’Anticristo si tengono in un palazzo luminoso, il che è già una delusione. Peggio ancora: assente Krusty il Clown, non c’erano neppure i politici. Non dovevano venire a prendere ordini? Forse non c’erano indicazioni di marcia ma solo idee con cui confrontarsi. Che la cosa sembri inconcepibile ai giornali di sinistra, non è un buon segno per la destra: è ancora considerata impermeabile alle idee. Ma che dire di chi scrive su quei giornali, se le sue uniche curiosità sul pensiero degli altri sono curiosità pruriginose? Alberto Mingardi Al direttore - Non sono competente come la signora Laurito sul referendum. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Ridurre lo strapotere delle correnti nel Csm con il sorteggio” (N. Gratteri, 2021)

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