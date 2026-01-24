Separazione delle carriere Nicola Gratteri | Sorteggio truccato nel Csm di nominati Il ?no? in rimonta

Nicola Gratteri solleva dubbi sul sorteggio per la formazione dei due Csm, ritenendolo “truccato” e influenzato da possibili irregolarità. La questione riguarda la separazione delle carriere dei magistrati e il processo di nomina dei membri del Consiglio superiore della magistratura. La discussione si inserisce in un contesto di forte attenzione politica e istituzionale, evidenziando le tensioni tra le diverse posizioni sulla riforma.

Parla di un sorteggio «truccato» per la definizione dei due Csm che dovrebbero nascere qualora prevalesse il sì alla separazione delle carriere dei magistrati. È uno degli argomenti del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, a due mesi dal voto referendario sulla riforma targata Nordio-Meloni. Un sorteggio di facciata, «truccato» - spiega Gratteri - che punterebbe a collocare nei posti chiave persone nominate dal governo o dalla politica. E non è tutto. È ancora il procuratore di Napoli a ricordare l’importanza del dibattito pubblico, dal momento che a due mesi dalla consultazione elettorale, il gap tra le ragioni del No e del Sì si è notevolmente ridotto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Nicola Gratteri contro il Referendum sulla Giustizia, "il sorteggio per i due Csm è truccato"Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso forti critiche in merito al Referendum sulla Giustizia, sostenendo che il sistema di sorteggio per la nomina dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) sia stato manipolato.

Gratteri: “Il sorteggio per i due Csm? E’ truccato”Recentemente, sono emerse accuse riguardo al sorteggio utilizzato per la nomina dei componenti dei due CSM, definendolo “truccato”.

Separazione carriere, Gratteri: Magistrati hanno il dovere di andare ad incontrare la gente

