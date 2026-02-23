Referendum giustizia Gratteri nel 2021 | Csm madre delle riforme favorevole a sorteggio nel 2026 | Contrario a riforma - VIDEO

Nel 2021, il procuratore capo di Napoli ha promosso una riforma del Csm, sostenendo la scelta del sorteggio per favorire l’imparzialità. Nel 2026, invece, ha cambiato posizione, opponendosi alla separazione delle carriere e criticando le proposte passate. La sua evoluzione riflette un dibattito acceso tra chi difende il modello attuale e chi propone modifiche radicali. La questione resta al centro del dibattito pubblico e politico.

Il procuratore capo di Napoli nel 2021 spingeva per la riforma del Csm, ma nel 2026: "Contrario a separazione carriere" "La mamma di tutte le riforme è quella del Csm". Così sentenziava nel 2021 il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri alla Festa del Fatto Quotidiano.

Separazione delle carriere, Nicola Gratteri: «Sorteggio truccato nel Csm di nominati. Il ?no? in rimonta»Nicola Gratteri solleva dubbi sul sorteggio per la formazione dei due Csm, ritenendolo “truccato” e influenzato da possibili irregolarità.

Nicola Gratteri contro il Referendum sulla Giustizia, "il sorteggio per i due Csm è truccato"Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso forti critiche in merito al Referendum sulla Giustizia, sostenendo che il sistema di sorteggio per la nomina dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) sia stato manipolato.

Referendum giustizia, Gratteri: Io favorevole al sorteggio

Argomenti discussi: Nordio: 'Da Csm espressioni contorte su Gratteri, credibilità minima'; Referendum Giustizia, è scontro su Gratteri. Il procuratore: Votano Sì massoni deviati, imputati e indagati. Nordio: Serve il test psico-attitudinale?; I primi giorni di vera polemica nella campagna per il referendum sulla giustizia; Referendum giustizia, Zagrebelsky si schiera con Gratteri: Onore a lui, gli hanno attribuito parole non dette.

Referendum Giustizia, Nordio: Nota Csm su Gratteri? Contorta, credibilità minimaLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum Giustizia, Nordio: 'Nota Csm su Gratteri? Contorta, credibilità minima' ... tg24.sky.it

tensione per le affermazioni di Gratteri sul referendum giustiziale parole del procuratore Nicola Gratteri sul referendum hanno innescato una polemica nazionale: reazioni di ministri, capi di Camera e l'apertura di una pratica al csm mettono il dibattito sotto i ri ... notizie.it

