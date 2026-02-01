Modigliana Cheli critica il sindaco sulla ricostruzione post alluvione | Servono fatti non parole

A Modigliana il dibattito sulla ricostruzione dopo le alluvioni si scalda. Il consigliere Adriano Cheli critica il sindaco Jader Dardi, chiedendo fatti concreti invece di parole. Cheli si dice stanco delle promesse e vuole vedere risultati tangibili per mettere fine alle attese dei cittadini. La discussione si fa più accesa, mentre la gente aspetta risposte chiare e azioni rapide.

A intervenire è il consigliere comunale Adriano Cheli, esponente di Modigliana Attivazione, che prende posizione dopo l'intervento in consiglio comunale del sindaco Jader Dardi Sulla ricostruzione dopo le frane e le alluvioni si accende il confronto politico a Modigliana. A intervenire è il consigliere comunale Adriano Cheli, esponente di Modigliana Attivazione, che prende posizione dopo l'intervento in consiglio comunale del sindaco Jader Dardi, sollevando dubbi sulla distanza tra dichiarazioni e situazione reale dei cantieri. Secondo Cheli, "attribuire i ritardi esclusivamente alla burocrazia e ai controlli non restituisce un quadro completo delle criticità.

