Ricostruzione post alluvione lavori al via sulla provinciale Teodorano | un cantiere da 3,4 milioni di euro per 11 interventi
Sono iniziati i lavori di ricostruzione sulla provinciale 48 Teodorano, danneggiata dall’alluvione del maggio 2023. L’intervento, del valore di 3,4 milioni di euro, comprende 11 interventi di ripristino e messa in sicurezza. L’avvio dei lavori rappresenta un passo importante per il ripristino della viabilità e la tutela del territorio. Le attività si svolgeranno nelle prossime settimane, garantendo interventi mirati e sostenibili.
Al via mercoledì i lavori lungo la strada provinciale 48 Teodorano colpita dall'alluvione del maggio 2023. L’intervento, del valore complessivo di 3,4 milioni euro, è finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr e prevede una durata dei lavori stimata in 180 giorni. Le imprese esecutrici. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
