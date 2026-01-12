Ricostruzione post alluvione lavori al via sulla provinciale Teodorano | un cantiere da 3,4 milioni di euro per 11 interventi

Sono iniziati i lavori di ricostruzione sulla provinciale 48 Teodorano, danneggiata dall’alluvione del maggio 2023. L’intervento, del valore di 3,4 milioni di euro, comprende 11 interventi di ripristino e messa in sicurezza. L’avvio dei lavori rappresenta un passo importante per il ripristino della viabilità e la tutela del territorio. Le attività si svolgeranno nelle prossime settimane, garantendo interventi mirati e sostenibili.

