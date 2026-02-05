I vecchi spogliatoi del campo sportivo trasformati in giaciglio di fortuna

I vecchi spogliatoi del campo sportivo sono diventati un rifugio improvvisato. Da tempo, i locali dove i calciatori si cambiavano e facevano la doccia sono abbandonati. Ora, sono usati come un giaciglio di fortuna da persone in difficoltà. La situazione si fa sempre più urgente.

Si erano creati un giaciglio di fortuna dove un tempo i calciatori si cambiavano e facevano la doccia dopo una partita o un allenamento. Il 3 febbraio la segnalazione di un cittadino ha portato alla scoperta di un'occupazione abusiva nei locali sotto la tribuna del vecchio campo sportivo del.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Vecchi Spogliatoi Campo

Un episodio di grave intrusione si è verificato presso un centro sportivo, dove due giovani sconosciuti sono entrati negli spogliatoi, mettendo in fuga le atlete presenti.

A Trapani sono partiti i lavori per un nuovo campo sportivo all’aperto in via del Cipresso.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Vecchi Spogliatoi Campo

Argomenti discussi: DAGLI SPOGLIATOI. Vecchi: Avanti gara per gara. E da Piombino arriva Buffo.

DAGLI SPOGLIATOI. Vecchi: Avanti gara per gara». E da Piombino arriva BuffoDopo la sfida l’analisi del match è affidata come al solito a Federico Vecchi, felice per il largo successo dei suoi. Siamo arrivati a questa sfida un po’ acciaccati perché oltre a Cerchiaro mancava ... lanazione.it

Dagli spogliatoi. Coach Vecchi:: Bella vittoria, clima di festa»Dopo il largo successo contro l’Olimpia Legnaia ha parlato coach Federico Vecchi. Siamo partiti contratti – dice il tecnico della... Dopo il largo successo contro l’Olimpia Legnaia ha parlato coach ... lanazione.it

Superfici dichiarate “non idonee”, buche e linee cancellate. Anche gli spogliatoi dello stadio non sono messi meglio: docce arrugginite e armadietti vecchi. facebook