Come stanno McTominay e De Bruyne | le parole di Conte

Antonio Conte ha aggiornato sulle condizioni di Scott McTominay e Kevin De Bruyne, spiegando che entrambi si stanno riprendendo dopo infortuni. La causa è un problema muscolare che ha tenuto i giocatori lontano dal campo nelle ultime settimane. Conte ha aggiunto che i medici monitorano attentamente il loro recupero e che potrebbero tornare in gruppo già questa settimana. La loro presenza sarà decisiva per le prossime partite di campionato.

Come stanno Scott McTominay e Kevin De Bruyne? Delle condizioni dei due centrocampisti ha parlato Antonio Conte ai microfoni di Dazn. “Per il discorso dei recuperi dovete parlare con i dottori. Io McTominay non lo vedo in campo con noi dalla partita con il Genoa. Non si è mai allenato con noi. Ha un'infiammazione al tendine, però non si capisce quando può rientrare. Dovete parlare esclusivamente col reparto medico, non certo con me. Quello che io posso dire è quello che mi riferiscono i dottori”, ha spiegato il tecnico del Napoli parlando dello scozzese. Sul belga, rientrato in città proprio in queste ore, Conte ha aggiunto: "De Bruyne rientra in queste ore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Atalanta-Napoli, Conte: “Vogliamo dominare”, poi l’annuncio preoccupante su McTominay e De BruyneAntonio Conte ha dichiarato che la volontà di dominare la partita spinge il Napoli contro l’Atalanta, che si gioca in casa.

Conte su McTominay: «Dopo Genova non si allena più con noi. De Bruyne è un altro discorso»Conte spiega che McTominay non si unisce più alla squadra dopo la partita di Genova, perché ha deciso di dedicarsi ad altri impegni.

Stanno realizzando un gigantesco murale per Scott McTominay Guardate qui: https://bit.ly/4aGsPuG - facebook.com facebook

| Conte: “Abbiamo giocato contro un'ottima squadra come la Roma che farà il possibile per entrare in Champions o in Europa League. Mancano 13 partite, sarà durissima. Dobbiamo indirizzare il nostro futuro per l'anno prossimo. Questi ragazzi stanno dand x.com