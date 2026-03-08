Famiglia nel bosco servizi sociali promuovono il padre ma la coppia fa ricorso | Bimbi non mangiano più senza mamma

I servizi sociali hanno promosso il mantenimento del padre in una famiglia nel bosco, mentre la coppia ha presentato ricorso. La famiglia ha richiesto una sospensione temporanea dell’allontanamento di Catherine Birmingham, sostenendo che i bambini non mangiano più senza la presenza della madre. La coppia ha anche riferito che il figlio maschio ha dichiarato di voler fare lo sciopero della fame fino al ritorno della madre.

La famiglia punta a una sospensione provvisoria del provvedimento di allontanamento di Catherine Birmingham raccontando che il maschio "ha giurato che farà lo sciopero della fame fino a quando sua madre non tornerà". Intanto gli assistenti sociali promuovono il padre: "Intensificare la sua frequentazione coi bimbi". Famiglia nel bosco, respinto il ricorso, i bimbi resteranno con i servizi socialiLa Corte d'Appello dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati di Nathan e Catherine, la coppia che aveva scelto di vivere in modo... Bimbi nel bosco, lo psichiatra Cantelmi a Fanpage: "Servizi sociali non stanno lavorando per riunire la famiglia" Famiglia nel bosco, si ipotizza l'affidamento esclusivo al padreDopo mesi di tensioni con i servizi sociali, la madre potrebbe perdere la potestà genitoriale sui tre figli per le continue resistenze. Mentre è nacora attesa per il trasferimento dei tre bambini della "famiglia nel bosco", che dal 20 novembre si trovano in una casa-famiglia su ordinanza del Tribunale dei minori de L'Aquila, la legale della famiglia Danila Solinas è tornata sulla decisione dei