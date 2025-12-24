Caro Professor Crisanti, le sue affermazioni sulla situazione dei concorsi e le percentuali segnalate in Senato sono fondate e meritano attenzione. In questo spazio, ho già evidenziato alcune criticità e continuerò a farlo con chiarezza e rispetto, contribuendo a un dialogo serio e informato sui temi che ci riguardano.

Caro Professor Crisanti, caro Collega, le percentuali che hai citato in Senato sono vere e preoccupanti, i problemi ci sono e ne ho anche denunciati in questo blog. Ma le generalizzazioni offensive no, non le accetto. Nessun collega ti ha mai smentito? Eccomi! Sono stato in decine di commissioni di concorso; sulla correttezza di tutti quei concorsi sono assolutamente sereno e in molte occasioni il vincitore fu una sorpresa. Perché non sempre? – dirai tu – e questo è un punto da esplorare. In Italia abbiamo ancora il meccanismo per cui, per bandire un posto, occorre avere a disposizione il budget necessario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caro prof Crisanti, mi spiace che nessun collega ti abbia mai smentito sui concorsi pilotati: eccomi!

Leggi anche: Concorsi Tfa truccati, appalti a scuola pilotati e cresta sui viaggi: arrestati preside e imprenditore

Leggi anche: Infantino senza filtri sui Mondiali 2026: «Sarà il più grande evento sportivo che l’umanità abbia mai visto e vedrà mai». Poi fa quel paragone col SuperBowl

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Caro prof Crisanti, mi spiace che nessun collega ti abbia mai smentito sui concorsi pilotati: eccomi! - Un professore di Matematica controbatte alle percentuali sui concorsi universitari predeterminati citate da Crisanti in Senato ... ilfattoquotidiano.it