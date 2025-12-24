Caro prof Crisanti mi spiace che nessun collega ti abbia mai smentito sui concorsi pilotati | eccomi!
Caro Professor Crisanti, le sue affermazioni sulla situazione dei concorsi e le percentuali segnalate in Senato sono fondate e meritano attenzione. In questo spazio, ho già evidenziato alcune criticità e continuerò a farlo con chiarezza e rispetto, contribuendo a un dialogo serio e informato sui temi che ci riguardano.
Caro Professor Crisanti, caro Collega, le percentuali che hai citato in Senato sono vere e preoccupanti, i problemi ci sono e ne ho anche denunciati in questo blog. Ma le generalizzazioni offensive no, non le accetto. Nessun collega ti ha mai smentito? Eccomi! Sono stato in decine di commissioni di concorso; sulla correttezza di tutti quei concorsi sono assolutamente sereno e in molte occasioni il vincitore fu una sorpresa. Perché non sempre? – dirai tu – e questo è un punto da esplorare. In Italia abbiamo ancora il meccanismo per cui, per bandire un posto, occorre avere a disposizione il budget necessario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Caro prof Crisanti, mi spiace che nessun collega ti abbia mai smentito sui concorsi pilotati: eccomi!
