Oggi a Roma si svolge un evento con Marco Travaglio e Piercamillo Davigo, che discutono de “Le ragioni del No”. L'incontro si tiene al Caffè Letterario e al Teatro Italia, con la partecipazione di giornalisti e pubblico interessato. La diretta, promossa dal Fatto Quotidiano, coinvolge i due ospiti in un dibattito pubblico sui temi affrontati.

Un anno de Ilfattoquotidiano.it a un prezzo davvero speciale: oggi è l’ultimo giorno per approfittare della promozione, abbonati ora Trump vuole trascinare la Nato in guerra: “Se non ci supporta nello Stretto di Hormuz avrà un futuro negativo”. La replica degli alleati: “È un conflitto che non ci compete” Pedofilia e diritto di cronaca: perché i nomi non si possono pubblicare. Il caso di Libero e la differenza tra Carta di Treviso e riforma Cartabia Vincitori e vinti della notte degli Oscar, tutti i premi. Trump convitato di pietra. L’inquieta industria del cinema premia finalmente il talento di P. T. Anderson Roma, 16 mar. (Adnkronos) - “Riceviamo un riconoscimento dal duplice significato: da un lato c’è il lavoro svolto, un lavoro lungo 44 anni di Sagra del carciofo, dall’altro vale come simbolo di ripartenza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le ragioni del No” con Marco Travaglio e Piercamillo Davigo: segui la diretta

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