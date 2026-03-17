Gli studenti fuori sede continuano a protestare davanti alla Camera dei deputati, dopo aver già manifestato ieri davanti al Ministero della Giustizia. La loro opposizione riguarda la mancanza di organizzazione per consentire il voto durante il referendum sulla giustizia previsto per il 22 e il 23 marzo. La protesta coinvolge studenti di diverse regioni e si concentra sulla richiesta di un'adeguata possibilità di partecipazione.

Prosegue la protesta degli studenti, oggi di fronte alla Camera dei deputati dopo il sit-in di ieri al Ministero della Giustizia, contro la mancata organizzazione per il voto ai fuori sede in occasione del referendum sulla giustizia del 22-23 marzo. La studentessa simbolo della protesta, Veronica, che ieri ha mandato una lettera al presidente della Repubblica, nel pomeriggio di martedì 17 marzo si è ritrovata con altri studenti fuorisede fuori da Montecitorio. “Molti giovani come me hanno scelto di studiare lontano da casa per costruire il proprio futuro. Non lo abbiamo fatto per abbandonare il nostro Paese, ma per prepararci a contribuirne di più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, prosegue la protesta degli studenti fuori sede davanti alla Camera. Avs: “Ostacolare il loro voto? Scelta politica”

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