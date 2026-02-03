Referendum l’appello dei comitati del No per il voto fuori sede M5s e Avs offrono posti da rappresentante di lista

I comitati del No hanno lanciato un appello ai parlamentari. Chiedono di approvare subito una legge che permetta a lavoratori e studenti fuori sede di votare nel comune di residenza, anche se sono lontani. Nel frattempo, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno annunciato di offrire posti da rappresentante di lista, cercando di coinvolgere più persone e garantire la partecipazione al voto. La richiesta arriva in un momento di grande attesa per il referendum sulla riforma Nordio, in programma il 22 e 23 marzo.

Una lettera indirizzata a tutti i parlamentari per chiedere un intervento legislativo urgente che permetta a lavoratori e studenti fuori sede di votare nel comune di domicilio in occasione del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma Nordio. A sottoscrivere l'appello i portavoce di tutti i comitati per il No: il costituzionalista Enrico Grosso e il giudice Antonio Diella per il comitato "Giusto dire No" promosso dall'Associazione nazionale magistrati, il fisico Giovanni Bachelet per quello della società civile, Franco Moretti a nome degli "Avvocati per il No" e Carlo Guglielmi per il comitato promotore della raccolta firme popolare per il referendum.

