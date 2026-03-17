Fedez intervista Meloni a Pulp Podcast | Schlein e Conte invitati ma ci hanno ignorato

Fedez ha intervistato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una puntata di Pulp Podcast. Durante l’intervista, il rapper ha chiesto a Meloni di commentare la presenza di Schlein e Conte, che sono stati invitati ma non hanno partecipato. La conversazione si è svolta con un tono diretto, senza commenti aggiuntivi o analisi.

(Adnkronos) – Fedez con Mr. Marra intervista la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Pulp Podcast. In vista della puntata che sarà online giovedì 19 marzo, il rapper sul proprio profilo Instagram pubblica un estratto video con alcune domande poste nel corso della chiacchiera. E con una storia, i due conduttori del podcast si rivolgono in modo polemico a chi contesta la presenza della premier a pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. "Abbiamo proposto a tutti i partiti italiani spazio per il confronto. Quelli che non avete visto hanno scelto di ignorarci. Ora non piangete", scrive Mr... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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