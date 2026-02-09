La premier Giorgia Meloni non nasconde il suo sdegno dopo gli scontri di sabato. In un messaggio diretto, li ha definiti “nemici dell'Italia” e ha puntato il dito contro chi mette a rischio la stabilità del paese. Intanto, le forze dell’ordine continuano le indagini sui sabotaggi ai binari, che ora sono considerati attentati con finalità terroristiche. La situazione resta tesa, e le autorità promettono di fare piena luce sui fatti.

È stato il day after di un sabato complicato sul piano della sicurezza e l'ordine pubblico. Dopo i sabotaggi su vari punti della rete ferroviaria, a proposito dei quali si indaga per terrorismo. E poi gli scontri a Milano tra i "no Olimpiadi" e le Forze dell'Ordine. Una sorta di martellamento concentrico in cui è impossibile ignorare la contestualità, cioè l'avvio dei Giochi invernali. Ma il problema è che neanche in questa occasione, parimenti a quanto avvenuto dopo i gravissimi fatti di Torino, la sinistra riesce a convergere verso un senso comune di condanna a quello che si configura come un attacco allo Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ira di Meloni dopo gli scontri: “Nemici dell'Italia”. I veri terroristi e i finti tonti del Pd

Approfondimenti su Meloni Italia

Giornalisti e cittadini si svegliano con l’amarezza dopo gli scontri e i sabotaggi di ieri, che hanno scosso le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Giorgia Meloni ha accusato alcuni gruppi di essere i “nemici dell’Italia” dietro gli scontri di Milano e il sabotaggio dei treni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Meloni Italia

Argomenti discussi: Askatasuna, l'ira di Meloni contro gli antagonisti: Lo Stato non arretra; Arrestati e già liberi, l’ira di Meloni: Indignata per le tre scarcerazioni; Pacchetto Sicurezza: Gabrielli lo boccia, ira di Meloni; L’ira del governo: Subito la legge sulla sicurezza.

Il no di Pucci, il ‘caso Sanremo’, l’ira di Meloni: cosa è successoDi qui la scelta del passo indietro, ringraziando Carlo Conti e la Rai. Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più, afferma.Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del ... livesicilia.it

Meloni difende Pucci: a sinistra deriva illiberale. La Rai: Rammaricati, clima di intolleranzaLa destra fa quadrato intorno al comico dopo la rinuncia a Sanremo per le polemiche che lo hanno investito nei giorni scorsi ... repubblica.it

Interviene la premier Meloni dopo la rinuncia di Pucci a Sanremo https://fanpa.ge/JcMvf facebook

Con che coraggio #Meloni parla di censura, dopo che #Ghali non ha potuto recitare in arabo alla cerimonia di apertura di #MilanoCortina ed è stato ignorato da regia e telecronaca RAI Chi offende è #Pucci con le sue battute omofobe e sessiste, ma evidente x.com