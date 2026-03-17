I parlamentari del Partito Democratico hanno protestato in Commissione di Vigilanza Rai contro la puntata trasmessa lunedì 16 marzo su Rete 4, durante la quale la premier ha tenuto un discorso definito

Protesta dei parlamentari dem in Commissione di Vigilanza Rai contro la puntata di lunedì 16 marzo di Quarta Repubblica, su Rete 4, che ha dato spazio a una lunga intervista a Giorgia Meloni, definita «uno scandaloso monologo di mezz’ora in prima serata senza contraddittorio» a favore del Sì, a pochi giorni dal referendum sulla giustizia. «Sembrava di essere a TeleTrump o a TeleOrban», hanno denunciato i membri del Pd della Commissione di Vigilanza Rai, parlando di «copione provato e recitato» e chiedendo all’ Agcom «una sanzione esemplare» e un intervento immediato di riequilibrio della par condicio. La mia intervista a “Quarta Repubblica”. Buona serata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Referendum, il Pd contro lo «scandaloso monologo di Meloni su Rete 4»

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