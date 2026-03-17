Il referendum sulla riforma della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026, con le urne aperte in entrambe le giornate. La chiusura definitiva delle votazioni è prevista per le 15 di lunedì, quando saranno comunicati i risultati in diretta. Le operazioni di voto si svolgeranno in tutta Italia secondo il calendario stabilito.

La consultazione popolare sulla riforma della giustizia si svolgerà nei giorni 22 e 23 marzo 2026, con la chiusura definitiva delle urne fissata per le ore 15 di lunedì. Il Ministero dell’Interno renderà disponibili i dati in tempo reale attraverso la piattaforma Eligendo, permettendo di conoscere l’esito tra Sì e No entro la fine del pomeriggio di lunedì stesso. Non sarà necessario attendere il quorum per la validità del voto, poiché la legge prevede che la decisione sia vincolante indipendentemente dall’affluenza. Gli italiani dovranno scegliere se confermare o respingere il progetto di riforma presentato, un momento cruciale che vedrà coinvolti milioni di aventi diritto al voto sparsi su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Referendum giustizia: risultati in diretta dopo le 15:00

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