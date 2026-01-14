Sciopero ATM a Milano domani garantito servizio solo tra le 15 | 00 e le 18 | 00
Domani a Milano è previsto uno sciopero del trasporto pubblico ATM, con orario di astensione dal lavoro dalle 8:45 alle 15:00 e dopo le 18:00 fino al termine dell’orario standard. Durante la fascia tra le 15:00 e le 18:00 sarà garantito il servizio. Per chi utilizza i mezzi pubblici, si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo presente questa interruzione temporanea.
Lo sciopero partirà dalle ore 8:45 fino alle 15:00, continuando dopo le 18:00 fino al termine dell’orario lavorativo standard. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
