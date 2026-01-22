Spiegazione Referendum sulla Giustizia | cosa prevede cosa cambia se vince il sì e perché non c' è il quorum

Il Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo permette agli italiani di esprimersi sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. Se vince il sì, vengono apportate modifiche alle strutture e alle funzioni della giustizia in Italia. La consultazione non prevede quorum, quindi anche un’adesione minima determina l’efficacia del risultato. È un’occasione per valutare le proposte di cambiamento e il loro impatto sul sistema giudiziario nazionale.

Il referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia previsto per il 22 e il 23 marzo è uno dei passaggi più significativi del dibattito istituzionale italiano degli ultimi anni. I cittadini saranno chiamati a decidere se confermare o respingere il riassetto dell’ordinamento giudiziario approvato dal Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025. Ma cosa cambia davvero se vincerà il sì? Cosa si vota il 22 e 23 marzo e che tipo di referendum è? Quale quesito voteremo al referendum sulla Giustizia? Come funziona e quando si chiede il referendum confermativo? Perché non serve il quorum in questo caso? Cosa succede davvero se vince il sì al referendum? Cosa succede se vince il no? Cosa si vota il 22 e 23 marzo e che tipo di referendum è? La natura del prossimo referendum sulla Giustizia è detta confermativa o costituzionale, prevista dall’articolo 138 della nostra Carta fondamentale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

