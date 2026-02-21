Referendum Giustizia al via sconti su treni aerei e autostrade per votare il 22 e 23 marzo | come ottenerli

Il referendum sulla giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo, e il governo ha deciso di offrire sconti su treni, voli e autostrade per facilitare la partecipazione. Per ottenere le tariffe ridotte, gli elettori devono presentare il documento di identità e la tessera elettorale al momento dell’acquisto. La misura mira a incentivare la partecipazione democratica, soprattutto nelle zone più lontane dai seggi. Le agevolazioni saranno disponibili per chi si recherà a votare nel proprio Comune.

In vista del referendum del 22 e 23 marzo, il ministero dell'Interno ha pubblicato le tariffe agevolate per gli elettori che andranno a votare nel proprio Comune. Ci sono sconti biglietti di treni e aerei, ma anche per viaggi via mare, oltre alle esenzioni sui pedaggi autostradali.